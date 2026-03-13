Haberler Yaşam Haberleri Dereköy Sınır Kapısı’na elektronik ekipman desteği
Dereköy Sınır Kapısı’na elektronik ekipman desteği

Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen "Daha Güvenli Sınırlar İçin İşbirliği Projesi" çerçevesinde temin edilen elektronik malzemeler, Dereköy Sınır Kapısı'na teslim edildi. Kırklareli Valiliği, Edirne Valiliği ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığına bağlı Hasköy, Yanbolu ve Burgaz Bölge Müdürlükleri ortaklığında yürütülen proje kapsamında alınan kamera, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve belge imha makinesi gibi ekipmanların teslimi dolayısıyla Dereköy Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye ile Bulgaristan arasında yürütülen projenin yalnızca teknik kapasiteyi artırmaya yönelik olmadığını, aynı zamanda iki ülke arasındaki güven, dayanışma ve ortak sorumluluk anlayışını da güçlendireceğini söyledi.

