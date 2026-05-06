Dereler taştı köprüler yıkıldı

Etkili olan sağanak nedeniyle Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak'ın taşması sonucu bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Şiddetli akan su nedeniyle tahta köprüler kullanılmaz hale geldi. Bölgede çok sayıda tarım arazisi ve ev su altında kaldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki karların hızla erimesiyle Habur Çayı taştı. Taşkın nedeniyle bölgedeki köprüler çökerken, çok sayıda ev ve ahır sular altında kaldı.

AFAD KURTARDI

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Darıçayırı Deresi taştı, mahallede su baskınları yaşandı. Geyve'de yoğun yağışlar sonucu taşan dere suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 11 kişi AFAD ekiplerince kurtarılırken, Pamukova'da da biriken su nedeniyle alt geçitte mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pamukova ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde de hızlı tren alt geçidi kısa sürede suyla doldu. Alt geçitten 54 RE 105 plakalı ticari aracıyla geçmek isteyen sürücü M.Ö., suyun derinliğini hesaplayamayınca araç yarıya kadar suya gömüldü. Araçta bulunan annesi F.Ö. ile birlikte mahsur kalan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ve belediyeye ait iş makinesi sayesinde anne ve oğlu bulundukları yerden kurtarıldı.