Deren’in kalbi durdu

Ailesiyle birlikte 10 Ağustos günü İstanbul Sarıyer'deki bir plaja giden Yüksel D. dönüş yolunda kullandığı araçla hatalı sollama yaptı. O sırada karşı yönden gelen Yavuz Y.'nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Yüksel D., Yavuz Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Fırat D. hafif, 2 aylık Deren Lina D. ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 aylık Deren Lina, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Deren'in halası olan sürücü Yüksel D. gözaltına alındı.