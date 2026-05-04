Dereye düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Arazide hayvan otlatan babasının yanından ayrılan Filiz Aktağ'ın Germik Deresi'ne düşerek kaybolduğu ihbar edildi. İhbar üzerine Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 3 asayiş timi, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 1 komando timi ve Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 2 asayiş timi bölgeye sevk edildi. Ekipler, mahalle sakinlerinin de desteğiyle arama ve kurtarma çalışması başlattı. Kayıp çocuk, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından en son görüldüğü noktaya yaklaşık 600 metre mesafede, Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu köyü sınırlarında dere yatağında komando timi tarafından bulundu. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aktağ, Karaçoban İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

