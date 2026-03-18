Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay Antakya ilçesinin Tanışma Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar, evinin yakınında oyun oynarken dereye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çocuğu arama çalışmalarına başlayan ekipler, dereye düşen çocuğu düştüğü yerin 200 metre aşağısında dere tabanında buldu. Dereden çıkartılan 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Abdullah Bayrakdar, Hatay Eğitim ve araştırma Hastanesi7nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



