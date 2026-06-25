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Giriş Tarihi: 25.06.2026 15:55

Dereye düşen otomobilin sürücüsü öldü

Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Büyükçat Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Dereye düşen otomobilin sürücüsü öldü
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Asi Nehri'ne bağlanan dereye düşen araçta bulunan vatandaşın yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen koordineli operasyon sonucunda araç içerisinde bulunan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan cenaze, olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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