Dereye giren 2 kardeş öldü

Bitlis
'in Mutki ilçesinde önceki gün Yazıcık köyünden babaları Bakır Şeflek ile birlikte dere kenarına giden Fatih (13), Aziz (12) ve Enes Şeflek (11) kardeşler, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra su seviyesinin aniden yükselmesiyle akıntıya kapılan çocuklarının suda çırpındığını gören baba, çocuklarını kurtarmak için suya atladı. Baba, yoğun akıntıya rağmen oğlu Fatih Şeflek'e ulaşarak sudan çıkarmayı başardı. Ardından Enes'e de ulaşan baba, onu da sudan çıkardı. Ancak yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Aziz Şeflek ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve su altı arama kurtarma timleri sevk edildi. Dere boyunca ve su altında zorlu şartlarda yürütülen çalışmalar sonucunda Aziz Şeflek'in cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 100 metre ileride çalılıkların arasında bulundu.