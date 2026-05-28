Dereye giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi!

Olay, Siverek-Çermik kara yolunun 5'inci kilometresinde bulunan Delik Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan H.K, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla dereye girdi. Bir süre sonra H.K'nin sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen H.K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

