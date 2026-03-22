Dereye uçan otomobil can aldı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Yılgın köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası faciaya dönüştü. Ahmet Çakmak (52) yönetimindeki 41 AYA 562 plakalı otomobil, Giresun istikametinden Trabzon yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sağ tarafta bulunan dere yatağına yuvarlandı.

Feci kazada sürücü Ahmet Çakmak ile araçta yolcu olarak bulunan Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak (66) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Fatih Çakmak (24) ile Ziya Düzgün (60), olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.