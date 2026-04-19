Haberler Yaşam Haberleri Dereye yuvarlanan beton mikserinin şoförü kayboldu!
Giriş Tarihi: 19.04.2026 18:18

Bitlis'te meydana gelen olayda, Engin Aras’ın kontrolünü kaybettiği beton mikseri dereye yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Aras’tan bir ize rastlanılamadı. Kayıp şoför için arama çalışmaları sürüyor.

Kaza, Tatvan-Hizan kara yolunun Hazo bölgesinde meydana geldi. Engin Aras'ın kontrolünü kaybettiği beton mikseri, dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, dalgıç polislerin de yer aldığı ekipler, akıntıya kapıldığı belirtilen Engin Aras için derede arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

