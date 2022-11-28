Deri Ceket Nasıl Temizlenir? Suni ve Hakiki Deri Ceket Yıkanır Mı, Ütülenir Mi, Temizleme Yöntemleri Neler?

Deri ceket nasıl temizlenir, gerçek deri ceketler bakımı doğru yapıldığı zaman uzun ömürlü olmaktadır. Bazı basit bakım önerilerini dikkate almak gerekmektedir. Hakiki deri ceketleri çamaşır makinesine atılmamalıdır. Çamaşır makinesine atıldığı takdirde dokusu incelir ve onarılmaz çatlaklar oluşmasına sebep olur. Ceketlerin kullanım talimatı dışında yıkanması, derinin kurumasına ve çatlakların oluşmasına neden olmaktadır. Deri ceket temizliğinde deterjanların zarar verdiğinin altı çizilmektedir. Suni ve hakiki deri ceket temizleme yöntemi nelerdir? Sorularını araştırdık.

Deri Ceket Nasıl Temizlenir?

Hakiki deri ceketler maliyet doğurmakta ve bu durumda kişiler suni deri ceketlere yönelmektedir. Edinilen suni deri ceketlerin hijyenine, bakımına, yıkanmasına dikkat etmek gerekmektedir. Deri ceketler çamaşır makinesinde yıkanmaması önemle vurgulanmakta ve evde yapılması önerilen bazı işlemler vardır. Bunlardan biri ılık suyun içine dökülen sıvı deterjan veya şampuan bu işlem için uygundur. Deri ceket üzerinde oluşmuş hafif lekeler için yüz temizleme sütü önerilmektedir. Asla aseton, oje çıkarıcı veya amonyak gibi malzemeleri kullanmamalıyız. Deri temizliği için köpük, sabun gibi özel ürünler mevcuttur.

Suni ve Hakiki Deri Ceket Yıkanır Mı

Hakiki deri ceket temizliği özen istemektedir. Öncelikle deri ceket hangi tür deriden yapıldığı belirtilen kullanma talimatına dikkat edilmelidir. Bu talimatlar genel olarak kuru temizlemeye götürülmesini önermektedir. Fakat bu her zaman yapılamamaktadır. Çamaşır makinesinde yıkanması uygun görülmemektedir. Elde yıkama yöntemi ise; bir kovaya ılık su ile yumuşak bir sabun ilave edip, sabunun erimesini sağlamak gerekir. Sonra bir bez yardımıyla ovalamadan, kazımadan yavaşça deriyi silmek gerekmektedir. Temiz ve kuru bir bezle tekrar temizledikten sonra kuruması ve havalanması için askıya asılmalıdır. Suni ceketlerde aynı yöntemlerle temizlenmektedir.

Ütülenir Mi

Deri ceketlerin temizliği kadar ütülenmesi de bir o kadar önemlidir. Deri ceketler kesinlikle direk sıcak ütü ile ütülenmemektedir. Deri ceketin ütülenme işlemi öncesinde, deri ceketin rengine uygun bir bez tercih edilmelidir. Aynı tonlarda bir bezden faydalanmak doğru olmakta, cekette herhangi bir renk solmasını engellemektedir. Ütü tabanı cekete direk temas etmemelidir. Ütü ısısına uygun olan bez ile kırışıklıklar giderilmektedir. Öncelikle deri ceket ütü masasına konulur ve üzerine seçilen bez kapatılır. Ceketin hiçbir yeri açıkta kalmamalıdır. Yapışmayacak ve deri cekete zarar vermeyecek bezin üzerinden ılık ütü ile ütülenmektedir.

Temizleme Yöntemleri Neler?

Deri ceketin tozlu ise, bir kovayı ılık suyla ve yumuşak bir sabunla doldurmalıdır. Sabun eridikten sonra bir bez yardımıyla ceketin yüzeyi yavaşça temizlenmelidir. Derinin kalkmaması için ovalamadan veya kazımadan temizlenmelidir. Daha sonra yeni temiz ve kuru bir bezle deri ceketin üzerinden geçilmelidir. Daha sonra deri ceket bir askıya asılarak kurumasını ve havalanmasını sağlamak gerekir.