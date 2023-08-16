Derin Dondurucu Ne Kadar Elektrik Yakar? Derin Dondurucu 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Harcar?

Günümüzde pek çok evde özellikle kalabalık ailelerin evlerinde derin dondurucu bulunmaktadır. Gıdaların uzun süre saklanmasına yarayan bu beyaz eşyalar elektrik enerjisi ile soğutma işlemi yaparak çalışmaktadır. Devir tasarruf devri olduğu için kullanıcılar diğer beyaz eşyalarda olduğu gibi derin dondurucu seçerken de enerji tüketme kapasitesine odaklanmaktadır. Bilhassa ilk kez derin dondurucu alacak olanların derin dondurucu 1 ayda kaç TL yakar, ne kadar elektrik yakar ve harcar bilmelerinde fayda vardır.

Derin Dondurucu Ne Kadar Elektrik Harcar?

Derin dondurucu, gıdaları dondurarak muhafaza eden, yenilme sürelerini uzatan beyaz eşyalara denmektedir. Birçok aile hele ki kalabalık ise et, sebze ve meyve türü gıdaları uzun süre yiyebilmek için onları derin dondurucuda saklamaktadır. Günümüzdeki derin dondurucular –45 dereceye kadar soğutabilme özelliğine sahiptir. Elektrik enerjisi kullanarak soğutma işlemi yapan derin dondurucuların harcadığı elektrik miktarı dondurucunun hacmine ve enerji sınıfına göre değişmektedir. En az elektrik yakan beyaz eşyalar A+ sınıfına aittir, bu kural derin dondurucular için de geçerlidir. A+ sınıfı 100 litre civarı hacimli derin dondurucular ortama 500 watt, aynı sınıftan 250 litre civarı hacimli dondurucular 700 watt, 300 litreden fazla hacimli olanlar ise 900 watt günlük elektrik harcamaktadır. Eğer ki derin dondurucunun sınıfı A++ ise bu tüketim yarı yarıya düşmekte, B ve C sınıfında ise tam tersi artmaktadır.

Derin Dondurucu 1 Ayda Kaç TL Elektrik Yakar?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi derin dondurucuların elektrik harcama oranları hacim ve enerji sınıflarına göre değişkenlik göstermektedir. Enerji sınıfı A+ ve daha üstü olan derin dondurucular 24 saat çalışır durumda iken günlük ortalama 80 kuruş ila 1 TL arasında elektrik yakmaktadır, bu tutar aylık olarak hesaplandığında ise 24-30 TL arasında bir tutar çıkmaktadır.