Derin Sular oyuncuları ve konusu: Derin Sular vizyon tarihi ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Derin Sular oyuncuları, Star TV'nin yabancı sinema kuşağında ekranlara gelecek. Korku filmi olan yapım, çıktığı yıl en iyi korku filmleri arasında yer aldı. Peki, Derin Sular konusu ne? Derin Sular oyuncuları kim, vizyon tarihi ne? İşte detaylar...
DERİN SULAR FİLMİ KONUSU
Bir grup su altı araştırmacısı, yer altı laboratuvarlarında çalışırken, yıkıcı bir deprem olur. Depremin ardından araştırmacılar aylarca yerin kilometrelerce altında yaşamak zorunda kalırlar. Ölüm kalım savaşı veren ve en büyük korkularıyla yüzleşen grup, bu süreçte pek çok zorlukla karışılacaklardır.