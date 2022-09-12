Derin Sular oyuncuları ve konusu: Derin Sular vizyon tarihi ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

DERİN SULAR FİLMİ KONUSU

Bir grup su altı araştırmacısı, yer altı laboratuvarlarında çalışırken, yıkıcı bir deprem olur. Depremin ardından araştırmacılar aylarca yerin kilometrelerce altında yaşamak zorunda kalırlar. Ölüm kalım savaşı veren ve en büyük korkularıyla yüzleşen grup, bu süreçte pek çok zorlukla karışılacaklardır.