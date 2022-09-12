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Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:54

Derin Sular oyuncuları ve konusu: Derin Sular vizyon tarihi ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Derin Sular oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Star TV yabancı sinema kuşağına devam ederken, prime timeda yabancı filmleri izleyicilerle buluşturuyor. Korku filmi olan Derin Sular oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Derin Sular ne zaman çekildi? Derin Sular oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Derin Sular oyuncuları ve konusu: Derin Sular vizyon tarihi ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Derin Sular oyuncuları, Star TV'nin yabancı sinema kuşağında ekranlara gelecek. Korku filmi olan yapım, çıktığı yıl en iyi korku filmleri arasında yer aldı. Peki, Derin Sular konusu ne? Derin Sular oyuncuları kim, vizyon tarihi ne? İşte detaylar...

DERİN SULAR FİLMİ KONUSU

Bir grup su altı araştırmacısı, yer altı laboratuvarlarında çalışırken, yıkıcı bir deprem olur. Depremin ardından araştırmacılar aylarca yerin kilometrelerce altında yaşamak zorunda kalırlar. Ölüm kalım savaşı veren ve en büyük korkularıyla yüzleşen grup, bu süreçte pek çok zorlukla karışılacaklardır.

DERİN SULAR FİLMİ OYUNCULARI

Derin Sular filmi oyuncuları arasında Kristen Stewart,Vincent Cassel,Mamoudou Athie gibi isimler bulunuyor.

DERİN SULAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film 2020 yılında çekildi.

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Derin Sular oyuncuları ve konusu: Derin Sular vizyon tarihi ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
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