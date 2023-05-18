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Giriş Tarihi: 19.5.2023

Derste gönül fetheden sürpriz

Keşke oğlumun okuluna da gitseniz” mesajıyla harekete geçen İstanbul Emniyeti, 7 yaşındaki Mehmet’e sınıfında sürpriz yaptı

Emir SOMER Emir SOMER
Derste gönül fetheden sürpriz
İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; Karayolu Trafik Haftası için bir okulun öğrencilerine 6 Mayıs'ta sürpriz yaptı. Öğrencilere trafik eğitimi verildi. Programla ilgili özel bir "Trafik Parkuru" klibi hazırlanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında paylaşıldı. Gülcan Acar adlı anne, çok sayıda beğeni alan ve yorumlar yapılan özel klibin altına "Keşke oğlumun okuluna da gitseniz.



Oğlum 7 yaşında ve polis hayranı... Siz çok kıymetli polislerimizi çok ama çok seviyor" yazdı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri, Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı İlkokulu'nda 1/F sınıfı öğrencisi olan Mehmet Ali Acar ve sınıf arkadaşlarına sürpriz yapmak için okul yönetimi ile görüştü. Sürpriz ziyarette polisler, öğrencilerle birlikte ders çalıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında paylaşılan klip büyük beğeni topladı. Veli Gülcan Acar, klibin altına "Anne ve babası olarak çok duygulandık ve ağladık. Oğlumuz o gün çok mutlu oldu. Hafızasında bu güzel anıyı hep hatırlayacak" yazarak teşekkür etti.

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Derste gönül fetheden sürpriz
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