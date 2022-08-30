Reytingleri alt üst eden gündüz kuşağı programı Mutfak Bahane yeni sunucusuyla gündemi meşgul ediyor. Programın yeni sunucusu güzelliğiyle baş döndürürken, kariyeri ve daha önce yer aldığı yapımlardaki başarısıyla da adından söz ettiriyor. Peki, Derya Taşbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mutfak Bahane'nin yeni sunucusu Derya Taşbaşı dizileri, filmleri ve yaşı!
MUTFAK BAHANE'NİN GÜZEL SUNUCUSU DERYA TAŞBAŞI KİMDİR?
Derya Taşbaşı program sunucusudur. 24 Mayıs 1985 tarihinde Almanya'nın Möchne Gladbach şehrinde doğan Derya Taşbaşı ortaokul ve lise eğitimini Köln'nün Rhein Gymansium okulunda tamamlayarak, bir Avrupa Birliği Projesinde yer almak için 2004 yılında İstanbul'a geldi.
Projenin sonlanmasıyla Türkiye'de hayatına devam etme kararı alan Derya, İstanbul'da uluslararası şirketlerde müşteri temsilcisi olarak çalışıp, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okudu. Bu alanda yarışma sonuçları ödüllere sahip oldu ve Burslu Milano Domus Akademi de bir dönem okuma şansı oldu.
DERYA TAŞBAŞI KARİYERİ
Öğrencilik yıllarında oyunculuk ve sunuculuğa olan ilgisi ağır basan ve dizi oyunculuğuna başlayan Derya, Arka Sıradakiler isimli gençlik dizisinde ilk kamera önü deneyimini yaşarken, oyunculuk kariyerine Kanıt ve Kolej Günlüğü dizilerinde devam etti. Ayrıca bu süre zarfında çeşitli reklam kampanyalarının yüzü olarak ekranlarda yerini aldı.
TRT Spor'da 295 bölüm yayınlanan Haydi Spora isimli programın sunuculuğunu yapan Derya Taşbaşı, Kanal 7 ekranlarında sunuculuğunu yaptığı Uçan Halı programıyla, seyircilere dünyanın en çok merak edilen ülkeleri ve şehirlerinden seslendi. Son olarak da TRT Avaz ekranlarında Türk Halk oyunlarını tanıtan Türk Dansları isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı.
DERYA TAŞBAŞI'NIN TV PROGRAMLARI
Arka Sıradakiler, Recep İvedik, Kanıt, Kolej Günlüğü, Ötesiz İnsanlar, Organik Aşk Hikayeleri gibi yapımlarda rol alan Taşbaşı, şu programlarda sunuculuk yaparak ekranlarda boy gösterdi;
TRT Spor - Haydi Spora
Kanal 7 - Uçan Halı
TRT Avaz - Türk Dansları
TRT Okul - Fotoğraf Okulu
TRT Türk - Her Yer Türkiye
Show TV - Show Dünyası
ATV - Mutfak Bahane (2022-)
OKUDUĞU OKULLAR
Rhein Gymnasium Köln
İstanbul Teknik Üniversitesi (Endüstri Ürünleri Tasarımı)
Domus Academy Milan (Product Design)
Dialog Anlatım İletişim (Sunuculuk-Spikerlik)