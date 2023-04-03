Derz Dolgu Nasıl Yapılır? Fayans Arası Derz Dolgusu Nasıl Sürülür ve Kaç Saatte Kurur?

Derz dolgu hem inşaat hem de iç mimarlık içerisinde değerlendirebileceğimiz bir üründür. Evimizin fayanslarında değişiklik isterken ya da inşaatı bitmiş bir evi teslim alırken bu dolgu ile karşılaşırız. Eğer siz bireysel olarak yapıyorsanız derz dolgu nasıl sürülür ve nasıl yapılır şeklinde yaklaşımınızın olması gerekir. Sonuç olarak fayans arası derz nasıl yapılır konusu ince ustalık isteyen bir iştir. Doğru ve güzel sonuç elde edebilmek için derz dolgu kaç saatte kurur süresini bilerek işlem gerçekleştirilmelidir.

Derz Dolgu Nasıl Yapılır?

Bazen öyle bir an olur ki evinizin içinde büyük değişim yapmak isterseniz. Her bireyin değişime ihtiyaç duyduğu alan farklı olacaktır. Evdeki değişim denilince de akla zevkler ve renkler gelir. Aynı zamanda evdeki değişiminde herkesin başlayacağı ilk alan farklı olacaktır. Bu yazı da yine bu çizgide ele alınabilecek derz dolgularına odaklanılacaktır. Derz dolgusu krem yapısında olan ve fayans aralarına sürülen bir üründür. Derz dolgusunu uygulamak için bazı araç gereçlere ihtiyaç duyulur. Özellikle spatula iki fayans arasındaki boşluğa derz doldurmada yardımcı olur. İki fayans arasına sürülen derz dolgusu spatula yardımıyla düzeltilir ve iyice boşluğa doldurulması sağlanır.

Fayans Arası Derz Dolgusu Nasıl Sürülür?

Yeni bir ev aldığınız da iç mimarisine dikkat edersiniz. Beğenmediğiniz yerler bazen olur bazen de olmaz. Örneğin mutfak dolapları, yerdeki fayansların renkleri bazen beğenilmeye bilir. Bu gibi durumlarda kendiniz farklı dekorasyon yapmak isterseniz. İlk olarak fayanslardan başlarsanız fayans arası derz dolgusunun nasıl sürüldüğünü öğrenmeniz gerekir. İlk olarak eski derz dolgusunu çıkartmanız gerekir. Eski derz dolgusu çıkardıktan sonra fayansın kuru olması sağlanır. İki fayans arasına sürülen derz dolguları spatula ile iyice o alana yerleştirilmesi sağlanır. Genel çerçevede derz dolgusu bu şekilde sürülmektedir.

Fayans Arası Derz Dolgusu Kaç Saatte Kurur?

Araştırdığımız zaman fayans çeşitlerinin çok kapsamlı olduğunun farkına varırız. Çeşitleri konusunda ifade edilmek istenen fayans desenleri ve renkleridir. Fayanslar ile birlikte derz dolgularında da çeşit vardır. Bu çeşitlilik renkli olmasından kaynaklanmaktadır. İstediğiniz renkteki derz dolgusunu fayans aralarına sürdüğünüz de ilk kremsi bir yapıda olur. Ancak bir süre beklenildiği zaman donar ve katı halini alır. Katı halini aldığında da derz dolgusu olmuş demektir. Belirtildiği üzere bu işlemin gerçekleşmesi için bir süre vardır. Bu süre ise yaklaşık olarak 3 saattir.