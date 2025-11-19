Deterjanlı kahve komaya soktu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafeye giden arkadaş grubu kahve içmek istedi. Gruptaki Deniz Mühendisi Ayben Ö.T. de (26) Türk kahvesi siparişi verdi. Hem mutfaktaki hem de dışarıdaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda, mutfaktaki kadın görevli tezgâhta bir şişede bulunan su görünümlü saydam sıvıyı cezveye döktü. Çalışan kadın, daha sonra kahve makinesinde pişirdiği kahvesini müşterisine gönderdi.

SU YERİNE DETERJAN KOYMUŞ

Kafenin önünde arkadaşlarıyla oturan Ayben Ö.T. kahveyi içtikten saniyeler sonra rahatsızlandı. Yutkunma problemi yaşayan, dudağında şişlikler oluşan genç kadın apar topar Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis tarafından, baba E.Ö.'nün kızlarının işlettiği kafede, endüstriyel bulaşık deterjanını şişelere koyduğu, mutfakta görevli M.A. adlı kadının da yanlışlıkla kahveyi deterjanla yaptığı ortaya çıkarıldı. İşletme sahibi olduğu tespit edilen kız kardeşlerden S.N.Ö. (28) ve M.A. gözaltına alınırken, işletme mühürlendi. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.