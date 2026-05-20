Dev bahis çetesi çökertildi! 19 milyarlık vurgun

Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:51 Son Güncelleme: 20.05.2026 10:54

Batman İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı siber operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen 19.3 milyar liralık kara parayı kripto varlıklar üzerinden aklayan şebeke çökertildi. Dev operasyonda 122 şüpheli gözaltına alındı.

NECDET ÇAKIR
Batman emniyeti, yasa dışı bahis ve sanal kumar üzerinden devasa boyutlarda haksız kazanç sağlayan ve bu paraları finansal sisteme entegre etmeye çalışan ulusal çaplı bir şebekeyi deşifre etti. Emniyet birimlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinden elde ettikleri kara parayı önce farklı kişilere ait kiralık banka hesaplarına transfer ettikleri, ardından da paranın izini kaybettirmek amacıyla kripto para borsalarına aktararak akladıkları tespit edildi. Dosya kapsamında incelenen 143 şüphelinin gerçekleştirdiği para transferlerinin toplam işlem hacminin tam 19 milyar 300 milyon Türk Lirasına ulaştığı belirlendi.

700 PERSONELLE 17 İLDE ŞAFAK BASKINI

Şebekenin mali hareketlerinin ve kimliklerinin tespit edilmesinin ardından, 18 Mayıs 2026 tarihinde operasyon için düğmeye basıldı. Batman merkezli olarak başlatılan eş zamanlı operasyon dalgası; İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır illerine uzandı. Hedefteki 143 şüphelinin yakalanması için 200 ekip ve toplam 700 emniyet personelinin katılımıyla şafak baskınları düzenlendi.

122 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adreslerde yapılan geniş çaplı aramalarda, yasa dışı bahis trafiğinin yönetildiği ve dijital izlerin bulunduğu değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Ayrıca operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 143 şüpheliden 122'si kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri devam ederken, firari konumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

#BATMAN

