DEV DERBİ MAÇI: Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS derbi biletleri satışa çıktı mı?

Süper Lig'de 14. haftanın en kritik maçı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak. Derbi öncesi futbolseverler, karşılaşmanın tarihini, saatini ve nereden yayınlanacağını öğrenmek için arama yapıyor. Kadıköy'deki dev kapışmada zirve mücadelesi yeni bir boyut kazanabilir. Peki, Fenerbahçe – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS derbi biletleri satışa çıktı mı?
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak. Maç, saat 20.00'de başlayacak ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.