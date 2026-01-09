Dev derbide 11 bin polis görev yapacak

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; yarın saat 18.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Final maçı için güvenlik tedbirlerini sıkı tuttu.

Dev final derbisi için Atatürk Olimpiyat Stadı ve çevresinde İstanbul Emniyeti'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde toplamda 11 bin polis görev yapacak. Galatasaray taraftarları stada gelirken Basın Ekspres Yolu (TEM İstikameti), Edirne Ayrımı, TEM Kuzey Yolu (Edirne İstikameti), TEM Kuzey Yanyol, İski Arıtma Tesisleri Yolu ve TEM Kuzey Yolu (Edirne İstikameti) güzergahlarını kullanacak. Fenerbahçe taraftarları ise stada gelirken Basın Ekspres Yolu (TEM İstikameti), O7 (İHL İstikameti), Arnavutköy Yolu Ayrımı, Eski Edirne Asfaltı Yolu, Rıfat Ilgaz Caddesi, Olimpiyat Stadı Yolu ve TEM Edirne İstikameti güzergahlarını kullanacak. Stada gelen Galatasaray taraftarları P25 (Güney) Otoparkı'nı, Fenerbahçe taraftarları ise AOS (P23) Otoparkı'nı kullanacak.