DEV MAÇ BAŞLADI! Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu kapsamda Real Madrid, Juventus'u Santiago Bernabéu Stadyumu'nda konuk edecek. İki dev kulüp, ligde kaderlerini belirleyecek bu kritik mücadelede galibiyet hedefliyor. Özellikle Türk futbolseverlerin dikkatle takip ettiği Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu. İşte, Real Madrid - Juventus maçı hakkında merak edilenler:
Real Madrid ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçı, 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.
Türk futbolunun genç yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız, bu önemli maçta ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacakları konusunda futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Arda Güler, Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso'nun güvenini kazandığı için son haftalarda düzenli olarak ilk 11'de görev alıyor. Kenan Yıldız ise Juventus'un teknik direktörü Igor Tudor'un tercihiyle son maçlarda ilk 11'de sahaya çıkıyor. Her iki oyuncunun da bu kritik karşılaşmada ilk 11'de yer alması bekleniyor.
Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Alaba, Carreras, Tchoumeni, Bellingham, Arda, Rodrygo, Vinicius, Mbappe
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal, Koopmeiners, Kenan, David