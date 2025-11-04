DEV MAÇ BAŞLADI! UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en büyük turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en dikkat çekici maçı bu akşam oynanacak. Son şampiyon PSG, kendi sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. İki takım da oynadığı 3 maçta topladığı 9 puanla grupta zirveyi paylaşıyor. Bu karşılaşma, ligden lider olarak çıkacak takımın belirlenmesinde kilit rol oynayacak. Hücum güçleriyle öne çıkan iki takımın mücadelesi, gol düellosu vadediyor. İşte, PSG - Bayern Münih maçı canlı yayın kanalı: