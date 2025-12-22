Haberler Yaşam Haberleri Dev mali operasyonda yeni gelişme! 21 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.12.2025 19:56

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen, aralarında dev holdinglerin de bulunduğu 26 şirket ve çok sayıda mali müşavirin mercek altına alındığı dev mali operasyonda yeni gelişme yaşandı. Suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlamasıyla başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir operasyona imza atmıştı. Yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenledikleri gerekçesiyle İstanbul merkezli 5 ilde şafak vakti eş zamanlı baskınlarda geneli mali müşavir olan şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Dev mali operasyonda yeni gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 MİLYARLIK SAHTE FATURA

Hayali ticaret yoluyla 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon liralık sahte fatura düzenlediği, haksız KDV iadesiyle kamunun 69 milyon 552 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen aralarında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI, KARA PARA AKLAMA

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik suçlamalar arasında, şebekenin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Vergi Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işledikleri iddiaları yer aldı. Özellikle paravan şirketler üzerinden vergi kaçırıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokularak aklandığı öne sürüldü.

GENELİ MALİ MÜŞAVİR

Şirketlerin finansal açıklarını kapatmak ve usulsüz işlemleri yasal kılıfa uydurmakla suçlanan çok sayıda mali müşavirin gözaltına alınması operasyonun en dikkat çeken kısmı olurken, jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve ofislerinde yaptıkları aramalarda çok sayıda sahte fatura ve çift kayıt tutulan döküman ele geçirdi.

