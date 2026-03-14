Dev operasyonda 65 tutuklama… Dört milyar liralık yasa dışı bahise darbe vurdular

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Mücadelede kararlılığımız sonuna kadar sürecek" açıklamasını yaptığı "Yasa Dışı Bahis" suçuna büyük bir darbe vurdu. Titizlikle yürütülen soruşturma Ağrı merkezli dev bir operasyona dönüştü. Operasyon, Ağrı Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün üç aylık titiz teknik ve fiziki takibi ve MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) detaylı analizlerinin ardından düzenlendi. Ağrı merkezli organize bir yasa dışı bahis şebekesinin üyelerinin; "Finans Evleri" adını verdikleri adreslerde kurdukları özel "Panel" sistemleri ile yasa dışı bahis suçuna karıştıkları belirlendi. Şebeke üyelerinin, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etmek için banka hesapları temin ettikleri ve söz konusu banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin ödeme panellerine tanımladıkları saptandı. "Yasa Dışı Bahis" ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karışan şebeke üyelerinin yaklaşık dört milyar lira tutarında suç gelirinin aklanmasına aracılık ettikleri belirlendi.

BÜTÜN HESAPLARA EL KONULDU

Ağrı'da 55, İstanbul'da üç, Kastamonu'da iki, Rize, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Antalya ve Kocaeli'de birer adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyon yapıldı. Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in başında olduğu operasyonda; kripto para borsası ve banka hesaplarında yaklaşık dört milyar liralık işlem hacimleri tespit edilen 69 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda beş ruhsatsız silah, 91 mermi, üç dizüstü bilgisayar, 49 cep telefonu, bir harici disk, bir tablet bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, Türkiye'de faaliyette olan 36 farklı mevduat bankasında, dokuz katılım bankasında, 59 elektronik ödeme kuruluşunda ve 58 kripto varlık hizmet sağlayıcısında bulunan tüm hesaplarına el konuldu. İki şüphelinin suç geliri ile elde ettikleri tespit edilen üç aracına da el konuldu. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve üst düzey bir tutuklamayla toplam 65 şebeke üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Üç şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir kişi ise Ağrı Emniyeti'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.