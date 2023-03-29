Dev projelerinin mühendisi Ersin Arıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Ersin Arıoğlu'nun eşi Ülkü Arıoğlu ile çocukları Mustafa Başar Arıoğlu, Elif Oral, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan Arıoğlu'nun yüzlerce seveni uzun taziye kuyruğu oluşturdu. Acı gününde aileyi eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan, iş insanı Mehmet Cengiz ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı kıldırdı. Kılınan cenaze namazı sonrasında tören mangası tarafından bir süre omuzlarda taşınan Ersin Arıoğlu'nun cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.