Dev projelerinin mühendisi Ersin Arıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin yüz akı projelerinden olan yerli otomobil TOGG fabrikası, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yapan Yapı Merkezi Holding'in kurucu ortağı ve onursal başkanı Ersin Arıoğlu (83) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Arıoğlu'nun Türk Bayrağına sarılı cenazesi, Üsküdar Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'ne getirildi. Eski milletvekili olması sebebiyle polisler, cenazenin başında saygı nöbeti tuttu.
TAZİYELERİ KABUL ETTİLER
Ersin Arıoğlu'nun eşi Ülkü Arıoğlu ile çocukları Mustafa Başar Arıoğlu, Elif Oral, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan Arıoğlu'nun yüzlerce seveni uzun taziye kuyruğu oluşturdu. Acı gününde aileyi eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan, iş insanı Mehmet Cengiz ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı kıldırdı. Kılınan cenaze namazı sonrasında tören mangası tarafından bir süre omuzlarda taşınan Ersin Arıoğlu'nun cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TÜRKİYE'NİN YÜZ AKI PROJELERİ YAPTI
1940 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ersin Arıoğlu, 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. 1969 yılına kadar aynı fakültenin yapı statiği kürsüsünde öğretim görevlisi ve asistan olarak akademik hayatına devam etti. Arıoğlu, 1965 senesinde İstanbul'da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.'yi kurdu. İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Ersin Arıoğlu, holding bünyesinde dünya çapında işlere imza attı.
1965 yılından bugüne inşa edilen 4.200 km'nin üzerinde ray hattı, 63 adet raylı sistem, 448 adet istasyon yapılırken 10 bin km su sızdırmaz boru ile 55 ülkede yüzlerce noktaya temiz su iletilmesi; faaliyetlerini yürüttü. Türkiye'nin yüz akı projeleri TOGG fabrikası, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yaptı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden dolayı ödül alan Ersin Arıoğlu, 2002 -2007 yılları arasında CHP Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundu.