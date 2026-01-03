Haberler Yaşam Haberleri DEV RANDEVU! Juventus Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 3.01.2026 16:56

DEV RANDEVU! Juventus Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?

Serie A’nın 18. haftasında Juventus ile Lecce karşı karşıya geliyor. Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Juventus, evinde hata yapmak istemezken; maçın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve Kenan Yıldız’ın ilk 11’de olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Juventus - Lecce maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Juventus ile Lecce arasında oynanacak. Üst sıraları hedefleyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet ararken; maçın saat bilgisi, yayın kanalı ve Kenan Yıldız detayı gündemde. Peki, Juventus Lecce maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?

JUVENTUS - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyum'da oynanacak Juventus - Lecce maçı 3 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Giuseppe Collu yönetecek.

JUVENTUS - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 18. haftası kapsamında oynanacak Juventus - Lecce maçı S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1 şifreli kanallarından canlı yayınlanacak.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Juventus - Lecce maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

