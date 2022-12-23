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Giriş Tarihi: 24.12.2022

Deveciler çetesi çökertildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Deveciler çetesi çökertildi
Deveciler adıyla bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşı Cumali İncesoy KKTC'de yakalandı. Çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün 4 ayrı eylemde 5 kişiyi tasarlayarak öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 46 şüphelinin yakalanması amacıyla Adana'da 44, İstanbul'da 1, Nevşehir'de 3, KKTC'de 1 olmak üzere toplam 49 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; örgüt elebaşı İncesoy ve 2 örgüt üyesi KKTC'de olmak üzere toplam 40 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 2 Kalaşnikof, 3 Uzi otomatik tabanca, 33 tabanca, 7 av tüfeği, 3.86 gram esrar, bir sahte kimlik ve sinyal önleyici cihaz ele geçirildi.

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Deveciler çetesi çökertildi
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