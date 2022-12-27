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Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:16 Son Güncelleme: 27.12.2022 10:18

Deveciler suç örgütüne 26 tutuklama

Adana merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 26’sı tutuklandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Deveciler suç örgütüne 26 tutuklama

Adana'da halk arasında 'Deveciler' ismiyle bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Sevk edildikleri adliyeye hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden örgüt lideri Cumali İ. ve oğlu Yaşar İ.'nin de aralarında bulunduğu 26 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 CİNAYET İDDİASI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karışan ve kendilerini 'Deveciler' olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti.

KIBRIS'TA YAKALANDI

Polis, liderliğini Cumali ve oğlu Yaşar İncesoy'un yaptığı belirlenen örgüte üye 46 kişiyi yakalamak için harekete geçti. KOM ekipleri, 23 Aralık'ta şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Gaziantep ve Nevşehir ile KKTC'de belirlenen 58 adrese baskın yaptı. Operasyonda örgüt liderinin de bulunduğu 41 şüpheli, gözaltına alındı.

CEPHANELİK ÇIKTI

KKTC'de yakalanan örgüt lideri Cumali İ. uçakla, İstanbul'da gözaltına alınan oğlu Yaşar İ. ise karayoluyla kente getirildi. Ekipler, şüphelilere ait iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, 3 UZİ otomatik tabanca, ruhsatsız 33 tabanca, 7 av tüfeği, 686 dolu fişek, 3,86 gram esrar, sinyal kesici cihaz ile sahte kimlik ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheliden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 37'si ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında Cumali ile oğlu Yaşar İ.'nin de bulunduğu 26 kişi tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Deveciler suç örgütüne 26 tutuklama
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