Deveciler suç örgütüne 26 tutuklama

5 CİNAYET İDDİASI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karışan ve kendilerini 'Deveciler' olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti.

KIBRIS'TA YAKALANDI

Polis, liderliğini Cumali ve oğlu Yaşar İncesoy'un yaptığı belirlenen örgüte üye 46 kişiyi yakalamak için harekete geçti. KOM ekipleri, 23 Aralık'ta şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Gaziantep ve Nevşehir ile KKTC'de belirlenen 58 adrese baskın yaptı. Operasyonda örgüt liderinin de bulunduğu 41 şüpheli, gözaltına alındı.