Deveciler suç örgütüne operasyon! Örgüt lideri Cumali İncesoy KKTC’de yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, liderliğini Cumali İncesoy'un "Deveciler" ismiyle bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda; 4 ayrı eylemde 5 kişiyi tasarlayarak öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 46 şüphelinin yakalanması amacıyla Adana'da 44, İstanbul'da 1, Nevşehir'de 3, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 olmak üzere toplam 49 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÖRGÜT LİDERİ KKTC'DE YAKALANDI

Operasyonlarda; örgüt elebaşı Cumali İncesoy ve 2 örgüt üyesi KKTC'de olmak üzere toplam 40 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ayrıca; 2 kaleşnikof, 3 Uzi otomatik tabanca, 33 tabanca, 7 av tüfeği,3.86 gram esrar, 1 adet sahte kimlik ve JAMMER cihazı ele geçirildi.