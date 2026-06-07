Develi’yi önce dolu sonra sel vurdu

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün Kayseri genelinde gök gürültülü sağanak yağış, ani sel ve su baskını uyarısının ardından başlayan yağış, özellikle Develi İlçesi Ayşepınar Mahallesi'nde etkisini artırdı. Yoğun şekilde yağan dolu, kısa sürede eriyerek sel sularına dönüştü. Mahallenin Koyak mevkisinde tarım arazilerinden gelen sel suları, önüne kattığı taş, toprak ve molozlarla birlikte yerleşim alanlarına ulaştı.

TARIM ARAZİLERİ BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Sel ve dolu nedeniyle bölgedeki ekili alanlarda ciddi hasar meydana geldi. Çiftçilerin emek vererek yetiştirdiği ürünler zarar görürken, bazı tarım arazilerinde toprak kaymaları yaşandı. Mahalle sakinleri, yağışın son yıllarda görülen en etkili dolu ve sel olaylarından biri olduğunu ifade etti.

MEZARLIK SULAR ALTINDA KALDI

Taşkın suları yalnızca tarım alanlarını değil, mahalle mezarlığını da etkiledi. Selin şiddetine dayanamayan mezarlık duvarlarının bir bölümü yıkılırken, mezarlık çevresinde maddi hasar oluştu. Mezarlıkla birlikte caddeler ve bahçeler de su altında kaldı.

KÖYLÜLER İMECE USULÜ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaşanan afetin ardından Ayşepınar Mahallesi Muhtarı Candan Cihan öncülüğünde mahalle sakinleri seferber oldu. Vatandaşlar, imece usulüyle selin yıktığı mezarlık duvarlarının onarılması ve çevredeki hasarın giderilmesi için çalışma başlattı. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yetkililer vatandaşları kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.