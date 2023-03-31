Haberler Yaşam Haberleri Devir Saati Nedir? Araba Çalışırken, Vites Değiştirirken Devir Saati Kaç Olmalı, Neden Yükselir?
Giriş Tarihi: 31.3.2023 09:46 Son Güncelleme: 31.3.2023 09:47

Devir Saati Nedir? Araba Çalışırken, Vites Değiştirirken Devir Saati Kaç Olmalı, Neden Yükselir?

Araç sürücülerinin merak ettiği konulardan biri de devir saati nedir sorusudur. Bu konu genellikle yakıt tasarrufu konusu gündeme gelince araştırılır. Araba kullanırken devir saati kaçta olmalı bu kapsamda size yol gösterecektir. Vites değiştirirken devir saati kaç olmalı incelemesi ile verimli bir araç kullanım süreci geçirebilirsiniz. Araç çalışırken devir saati neden oynar sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Devir Saati Nedir? Araba Çalışırken, Vites Değiştirirken Devir Saati Kaç Olmalı, Neden Yükselir?

Devir saati nedir şeklinde küçük bir araştırma yaptığınızda devir saatinin aracın ön panelinde bulunan bir gösterge olduğunu anlayacaksınız. Araba kullanırken devir saati kaçta olmalı konusu da motor performansı ve yakıt tasarrufu ile ilgilidir. Vites değiştirirken devir saati kaç olmalı konusunda yazılan çok sayıda makale vardır. Araç çalışırken devir saati neden oynar sorusuna cevap bulmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Devir Saati Nedir?

Devir saati, aracın ön panelinde, sürücünün her daim gözünün önünde olan bir göstergedir. Devir saati, motorun dairesel hareketi ve dönme saatini gösteren bir sistemdir. Pistonlardaki hareket, krank mili ile dairesel harekete çevrilir. Motor devri de krank milinin 1 dk'da yaptığı dönmeyi ve devir sayısını gösterir. Devir saati göstergesi dizel araçlarda genellikle 6000 devire kadardır. Benzinli araçlarda ise bu gösterge 8000-9000 arasındadır. Gösterge üzerinde 0-9 arasında yazan rakamlar x1000 şeklinde okunmalıdır.

Devir saati üzerinde kırmızı ile belirtilen bir bölüm vardır. Bu kısım motorun hareket esnasında zorlandığını gösterir. Gaza bastıkça motorun devir saati de yükselecektir. Aracı mümkün olduğu kadar kırmızı göstergeli bölümde kullanmamak gerekir. Araç kullanırken devir saatinin oynadığını ya da titrediğini görüyorsanız devir saati göstergesinde arıza olabilir. Bunun yanında motorun farklı bir bölümünde de arıza durumu ile karşılaşabilirsiniz.

Vites Değiştirirken Devir Saati Kaç Olmalı?

Motorun zorlanmaması ve yakıt tasarrufu için vites değiştirme işleminin belli bir devir saatinde yapılması gerekir. Bu seviye dizel araçlar için 2000-2500 devirdir. Benzinli araçlarda ise vites değişikliği 2500-3000 devir arasında yapılmalıdır. Bu sayede araçta daha sarsıntısız bir vites geçişi de yaşanacaktır. 3000 devirden sonra motor sesinde de hissedilir oranda artış yaşanacaktır. Turbo özelliği olan araçlarda 1800 devirden sonra aracın ivmesinin daha da arttığını görürsünüz.

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Devir Saati Nedir? Araba Çalışırken, Vites Değiştirirken Devir Saati Kaç Olmalı, Neden Yükselir?
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