DEVLERİN MAÇI BAŞLADI! Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 26.11.2025 22:12

EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 13. hafta mücadelesinde zorlu bir deplasman sınavına hazırlanıyor. Mavi-beyazlılar, ligin formda ve iddialı ekiplerinden AS Monaco'ya konuk olacak; bu karşılaşma, Efes'in üst tur hedefleri için hayati öneme sahip. Basketbolseverler, temsilcimizin kazanma mücadelesi vereceği bu kritik karşılaşmanın hangi gün ve saatte başlayacağını, hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak, Türkiye saatiyle kaçta başlayacak ve şifreli mi, şifresiz mi hangi kanalda yayımlanacak?

EuroLeague'de zirve yarışının kızıştığı bir dönemde, Anadolu Efes Avrupa'nın en zorlu salonlarından birine, Fransa'nın güçlü takımı AS Monaco'nun evine gidiyor. Son yılların başarılı EuroLeague takımlarından olan Monaco, kendi sahasında hata yapmak istemezken, Efes'in sıralamada yukarı tırmanma çabasına engel olmaya çalışacak. Temsilcimiz için sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda ligdeki istikrarını kanıtlama fırsatı sunan bu mücadele, basketbolseverlerin takvimindeki en önemli notlardan biri.

MONACO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de Fransız ekibi AS Monaco ile yapacağı bu önemli karşılaşma için geri sayım başladı.

Mücadele, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşma, Monaco'nun evi olan Salle Gaston Médecin spor salonunda gerçekleşecek ve TSİ 21.30'da başlayacak.

MONACO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes EuroLeague maçı S Sport ekranlarından canlı takip edilecek.

Anadolu Efes ligdeki son maçında Barcelona'yı 74-73 skorla geçti. Moncao ise son maçta 84-52 skorla LDLC ASVEL'i geçti. İki takımda formda olarak parkeye çıkıyor.

Bugünkü EuroLeague maçları:

20.00 Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano

21.30 Kızılyıldız - Olimpiakos

21.30 Monaco - Anadolu Efes

22.30 Barcelona - LDLC ASVEL

