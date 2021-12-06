Devlet büyüttü memur yaptı evlendirdi

Gökhan Aydın Isparta, Tuğba KulaçSakarya'daki bir yetiştirme yurdunda devlet korumasında büyüdü. Devletin sağladığı memurluk hakkını kullanarak 4 yıl arayla Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlayan Aydın ve Kulaç burada tanıştı ve beraberliklerini evlilikle taçlandırdı. Keçiören Belediyesi Aşık Veysel Nikah Salonu'ndaki nikah törenine çiftin yurt arkadaşları da katıldı. Aydın ve Kulaç çiftinin nikah şahitliğini, Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma, Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği (YADER) Genel Başkanı Salih Çetin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin yaptı. Damat Gökhan Aydın "Devletimiz şu ana kadar maddi manevi her konuda yanımızda oldu. Bu konuda çok teşekkür ederiz" derken gelin Tuğba Kulaç da "Devletimize çok teşekkür ederiz. Mutluyuz evlendik" diye konuştu.
'HER DAİM YANLARINDAYIZ'
Aile ve Sosyal HizmetlerBakanlığı Çocuk HizmetleriGenel Müdürü Musa Şahin:Kurumlarımızdan ayrıldıktan sonrakisüreçte mutlu olmaları bizleride mutlu ediyor. Gençlerimize ömür boyumutluluklar diliyorum. YADER Genel BaşkanıSalih Çetin: Kamuda 55 bin kardeşimizvar. Koruma altındatoplamda 22 bin kardeşimizvar. En büyük mutluluğumuzdevlet korumasında yetişeniki kardeşimizin bir araya gelerekhayatlarını birleştirmeleri. Her daimyanlarındayız.