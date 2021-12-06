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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Devlet büyüttü memur yaptı evlendirdi

Devlet büyüttü memur yaptı evlendirdi
Gökhan Aydın Isparta, Tuğba Kulaç Sakarya'daki bir yetiştirme yurdunda devlet korumasında büyüdü. Devletin sağladığı memurluk hakkını kullanarak 4 yıl arayla Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlayan Aydın ve Kulaç burada tanıştı ve beraberliklerini evlilikle taçlandırdı. Keçiören Belediyesi Aşık Veysel Nikah Salonu'ndaki nikah törenine çiftin yurt arkadaşları da katıldı. Aydın ve Kulaç çiftinin nikah şahitliğini, Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma, Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği (YADER) Genel Başkanı Salih Çetin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin yaptı. Damat Gökhan Aydın "Devletimiz şu ana kadar maddi manevi her konuda yanımızda oldu. Bu konuda çok teşekkür ederiz" derken gelin Tuğba Kulaç da "Devletimize çok teşekkür ederiz. Mutluyuz evlendik" diye konuştu.

'HER DAİM YANLARINDAYIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin: Kurumlarımızdan ayrıldıktan sonraki süreçte mutlu olmaları bizleri de mutlu ediyor. Gençlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum.
YADER Genel Başkanı Salih Çetin: Kamuda 55 bin kardeşimiz var. Koruma altında toplamda 22 bin kardeşimiz var. En büyük mutluluğumuz devlet korumasında yetişen iki kardeşimizin bir araya gelerek hayatlarını birleştirmeleri. Her daim yanlarındayız.

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Devlet büyüttü memur yaptı evlendirdi
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