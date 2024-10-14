Devlet desteğiyle 400 koyunu oldu

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Dorukdibi köyünde yaşayan 36 yaşındaki Zeynep Gülkırmızı, devletin sağladığı desteklerle hayvancılıkta büyük bir başarı elde etti. '5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi' kapsamında sunulan faizsiz ve ipoteksiz kredi imkânlarından yararlanan Gülkırmızı, dört yıl içinde 100 koyunla başladığı küçükbaş hayvancılığı 400 koyuna kadar çıkardı. 4 çocuk annesi Gülkırmızı, hem Ağrı'nın verimli meralarında sürüsünü büyütmeyi başardı hem de aile ekonomisine önemli katkılarda bulundu. Besicilik hayalini gerçekleştiren Zeynep Gülkırmızı, "Hedefim koyun sayısını bine çıkarmak" dedi. Koyunlardan elde ettiği sütlerle peynir üreten ve satan Gülkırmızı, bu şekilde ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Gülkırmızı'nın en büyük destekçisi ise eşi ve çocukları. Gülkırmızı şunları söyledi: "Kadınlar her sektörde olduğu gibi çiftçilikte de başarılı olur. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeli. Kadınlarımız erkeklerin eline bakmasın. Kadın veya erkeğin farkı yok. Başarılı olsun, kadın veya erkek olması önemli değil, yeter ki başarılı olsunlar. Sabah 8'de koyunların yanına gidiyorum. Öğleye kadar onlarla ilgileniyorum. Ardından ev işleriyle uğraşıp öğleden sonra tekrar koyunlara baktıklarını anlattı. Koyunlar bebek gibiler, hem çocuklarıma hem de onlara bakıyorum."Ağrıİl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu proje hakkında şu bilgileri verdi: Proje 2020 yılından bu yana uygulanıyor. 450 üreticiye toplamda 50 milyon TL'ye yakın kredi desteği sağlandı. Her bir üretici 100 küçükbaş hayvan satın aldı. İl genelindeki hayvan sayısının 750 bini aştı. Proje başarıya ulaştı. Hayvan sayısı arttı. Proje sayesinde ekonomik durumu iyi olmayan kişiler hayvancılığa başladı. Hayvancılıkla uğraşmak isteyen yeni üreticiler için de iyi bir başlangıç fırsatı oldu.