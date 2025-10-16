Devlet desteğiyle işlerinin patronu oldular

Erzurum, tarım ve kırsal kalkınmada Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olurken, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla kadınların üretime katılımı destekleniyor. 2013-2024 yılları arasında 80 kadın kendi işletmesini kurarken, kentte toplam 500 milyon TL hibe desteği sağlandı. Bu destekler, et ve süt üretimi, kanatlı hayvancılık, mantar üretimi, arıcılık, konaklama ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda oldu. TKDK Erzurum İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, kadınlara genellikle yüzde 65-70 oranında karşılıksız hibe verildiğini belirtti. Kılıç, "Kırsalda kadınların projelerini destekleyerek sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyoruz" dedi. Pasinler'den 3 çocuk annesi Nurcan Aktaş da TKDK desteğiyle 4 bin metrekarelik tesiste mantar üretimi yapıyor ve 10 kişiye istihdam sağlıyor. Aktaş, "Kadınlar destekle her şeyi başarabilir" diye konuştu.