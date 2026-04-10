Devlet destekledi Sercan başardı

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Küçükçay Köyü'nde hayvancılık yapan 33 yaşındaki Sercan Yüce, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi ile çıktığı küçükbaş hayvancılık yolunda örnek bir başarı hikayesine imza attı. 2017 yılında, henüz 24 yaşındayken sosyal medyada gördüğü bir ilana başvuran genç işletmeci, devletten aldığı 19 koyun ve 1 koç desteği ile kurduğu küçükbaş hayvancılık işletmesinde hayvan sayısını 400'ün üzerine çıkardı. Devlet desteği ile sahip olduğu koyunların yerli Ak Karaman ırkı olduğunun altını çizen Yüce, "Amasya İl ve Merzifon İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nin tavsiyeleri ile bölgemize uygun ırk olarak "ak karaman" koyunlarını sahiplendik. Bölgemizin iklimi kurak olduğu için ve bu koyunlar daha dayanıklı olduğu için "ak karaman" koyunları ile işimizi kurduk" dedi.

9 YILDA 2 BİN DOĞUM

Yüksek verimliliği ve ikiz doğum oranları ile dikkat çeken Ak Karaman ırkı 19 koyun ve 1 koçla üretime başlayan genç girişimci, yıllar içerisinde işletmesinde verimliliği ön plana çıkardı. Genç girişimcinin çiftliğinde, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün aşılama ve verimlilik ziyaretlerinin de katkısı ile 9 yılda 2 binden fazla kuzu doğdu. Yüce, 9 yılda elde ettiği başarıyı şu sözlerle özetledi: "Şu an sürümüz 220 anaç ve 180 kuzudan oluşuyor. 2017'den bu yana işletmemizde 2 binin üzerinde doğum gerçekleşti. Ak Karaman ırkı sayesinde yılda veya 1,5 yılda ortalama 2 kuzu alabiliyoruz. İkizlik oranı yüzde 30 seviyelerinde olsa da verimliliği ve dayanıklılığı bizim için en büyük avantaj oldu. Gençlere desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve Tarım Bakanlığı ekiplerine teşekkür ederim."