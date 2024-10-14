Devlet Hastanesinde çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 11.00 sıralarında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nin alt katında bulunan elektrik panosunda çıktı. Patlama sesini duyan vatandaşlar paniğe kapılarak dışarı kaçmaya başladı. Dumanları fark eden hastane görevlileri durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.







Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. İtfaiye ekipleri hastanedeki vatandaşları tahliye ederek yangını söndürdü. Hastanenin birçok katına yayınlan dumanlar tahliye edildikten sonra dışarıda bekleyen hastalar ve vatandaşlar tekrar içeri alındı. Öte yandan bazı hastaların ameliyatı da tedbir amaçlı iptal edildi.





'AMELİYATLAR İPTAL EDİLDİ'

Hastanede çıkan yangın nedeniyle yapılması beklenilen ameliyatların iptal edildiği kaydedildi.