Devlet himayesindeki 286 genç üniversiteli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakım ve korumasında olan ve bu yıl gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 691 gençten 286'sı üniversiteye yerleşmeye hak kazandı. Üniversiteyi kazanan gençlerin tercihleri arasında tıp, hukuk, edebiyat, tarih, coğrafya, beden eğitimi öğretmenliği, mimarlık, bilgisayar, biyosistem, gıda, inşaat, kimya ve makine mühendislikleri ile gastronomi ve mutfak sanatları, hemşirelik, iktisat gibi bölümler de yer aldı. Gençler üniversitelerin hukuk, sosyal hizmetler, psikoloji, siyaset bilimi, tıp, mühendislik, öğretmenlik bölümlerine yerleşti.

'HER ZAMAN YANLARINDAYIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üniversiteyi kazanan gençleri tebrik ederek, "Bakanlık olarak, gençlerimize her zaman destek oluyor, onlara pek çok imkân sağlıyoruz. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin giyim, yemek, ulaşım gibi ihtiyaçları noktasında destekler sunuyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Devlet himayesinde yetişip üniversiteden mezun olan gençlerimizin kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.