Devlet korumasındaki çocuklar şef mutfağında

İstanbul
'da devlet korumasındaki çocukların katıldığı yemek yarışmasının finali, ünlü şef Refika Birgül'ün mutfağında gerçekleştirildi. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kalpten Kalbe Derneği işbirliğiyle düzenlenen yarışmada, çocukların sosyal ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için çocuk evlerinde kalan 180 çocuk arasından seçilen 7 finalist, final etabında mantı ve baklava hazırlayarak hünerlerini sergiledi. Mutfak disiplini, zaman yönetimi ve ekipman kullanımı gibi alanlarda oldukça başarılı oan çocuklar, lezzet ve sunumdan da tam not aldı. Projenin çocukların özgüven kazanmasına önemli katkı sunduğunu ifade eden Şef Refika Birgül, çocukların performansından etkilendiğini belirterek "Bazı çocuklarımızın profesyonel aşçılar seviyesinde yemekler yaptığını gördük. 14 yaşında bir çocuk var, yemekleri belki de benim yaptığımdan da güzel olabilir, o kadar iyi, hayran kaldım" dedi. Kalpten Kalbe Derneği Kurucu Başkanı Birsen Yıkılmaz ise şunları söyledi: "Çocuk Evleri'nde yaşayan çocuklarımızın da kendi hayatlarını idame ettirecek ve bunu geliştirmek isteyecek kadar yemek pişirmeyi öğrendiklerini görmek, onların elinden yemek tatmak özel bir duygu".