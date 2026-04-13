Devlet korumasındaki çocuklara kum terapisi

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Üsküdar Hasan Tan Çocuk Evleri Sitesinde, koruma altındaki çocukların kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ortam oluşturmak amacıyla Nisan 2025'te başlatılan proje kapsamında bahçedeki atıl müstakil bina tadilattan geçirildi. Bina, Eylül 2025'te kurumda yaşayan 7-12 yaş aralığındaki erkek çocuklara psikolojik destek sunan özel bir birim olarak hizmet vermeye başladı. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarla birebir yürütülen, kum ve figürler kullanılarak uygulanan Kum Tepsisi Temelli EMDR terapisi ile geçmişte yaşanan ve zihinde kilitli kalan travmalar yeniden işleniyor, çocukların duygusal yüklerinin hafiflemesi sağlanıyor.

Kurumun Müdürü Elif Cansu Demirci, "Çocukla ilgili yaptığınız çalışmalarda ona direkt bir şey anlattırmaktansa kum terapisinin travmalarını işlemeleri için en doğru yol olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Psikolog Derya Altınay da yöntemin yaşadığı durumu ifade etmekten kaçınan çocukların çoğuna ulaşmalarını sağladığını belirterek "Bu terapiden fayda sağlamayan çocuk yok. Bazı çocukların tüm semptomları bitti. Bazı çocukların hayatı çok zorlaştıran çok semptomu sona erdi" ifadelerini kullandı.