Devlet Su İşleri'nin su yönetimi konusundaki stratejik rolü, ülkenin su kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak tarım, enerji, içme suyu temini ve diğer su ile ilgili sektörlerde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla belirlenmiştir. Hayat kaynağı olan suyun sağlıklı gelecek için verimli ve etkin kullanılmasında kilit rol oynayan Devlet Su İşleri hangi bakanlığa bağlı? DSİ hangi bakanlığa bağlıdır?

Devlet Su İşleri Hangi Bakanlığa Bağlı?

Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye'de su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve kullanımıyla ilgili faaliyetleri yürüten bir kuruluştur. DSİ, bu görevlerini Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin su kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak tarım, enerji, içme suyu temini ve diğer su ile ilgili alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan DSİ, su yönetimi konusunda stratejik planlamalar yapmakta ve projeler uygulamaktadır. Bu çerçevede, DSİ'nin faaliyetleri, suyun ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan dengeli bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik geniş kapsamlı çalışmalar içermektedir.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 15 Temmuz 2018'den itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlanan Devlet Su İşleri'nin misyonu ülkemiz su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak kullanıma sunmak, su ve ilgili toprak kaynaklarımızın çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dâhilinde geliştirilmesini sağlamak. Devlet Su İşleri'nin sorumlu olduğu görevler arasında yeraltı suyu etüt ve araştırmaları için kuyu açmak veya açtırmak, yeraltı suyu tahsisi yapmak, Yeraltı sularının korunması ve tescili, arama kullanma ve ıslah-tadil belgesi vermek vardır.