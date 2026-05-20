Devlet Tiyatroları tarihi meclis binasında perdelerini açtı

Devlet Tiyatroları (DT), Hatay'da 6 Şubat depreminde yıkılan ve kentin yeniden inşa ve ihya sürecinde aslına uygun şekilde inşa edilen Hatay Devleti dönemindeki tarihi meclis binasında perdelerini açtı. Asrın felaketinde yıkılmasının ardından yürütülen çalışmalarla aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen tarihi meclis binası ile Adalı Konağı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk tarafından imzalanan protokol sonrası kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunması amacıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.

"HATAY'IN YENİDEN NEFES ALIŞINA TANIKLIK EDİYORUZ"

Programın açılışında konuşan DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı, hafızasıyla, kültürüyle ve iradesiyle ayağa kalkan Hatay'ın yeniden nefes alışına tanıklık ettiklerini söyledi. Sanatın, özellikle zor zamanların ardından, bir şehrin yalnızca binalarını değil, ruhunu da yeniden kurduğunun altını çizen Karadağlı, Hatay'ın yüzyıllar boyunca farklı inançların, dillerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı, medeniyetlerin birbirine temas ettiği eşsiz bir şehir olduğun kaydetti.

SANAT İÇİN HİZMET VERECEK

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da "Hatay, Türkiye'deki hiçbir vilayetin bu zamana kadar sahip olmadığı bir geçmişe ve sadakate sahiptir. Hatay, devlet olmayı bırakıp Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli, onurlu, gururlu ve sadakatle bağlı bir vilayeti olmaya karar veren bir şehirdir. Bu bina şehrimizin en temel sembollerinden biridir ama maalesef 6 Şubat felaketinde nasıl ki canlarımızı, nasıl ki mallarımızı kaybettik, bu binamız da yıkıldı, kullanılamaz hale geldi. İşte bugün yeniden kaldırdık ve sanat için hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

Programda Uğur Saatçi'nin yazdığı, İsmet Numanoğlu'nun rejisörlüğünü üstlendiği "Bu Da Geçer Ya Hu" isimli oyun sahnelendi. Oyun, Hatay Devlet Tiyatrosu sahnesinde izleyiciyle buluşan ilk eser oldu.