‘Devletimiz bize villa gibi ev yaptı’

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya
'nın Akçadağ ilçesine bağlı yaklaşık 350 haneli Kotangölü Mahallesi, mevcut yerleşim alanına yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta yeniden kuruldu. Modern kırsal konutların inşa edildiği mahallede vatandaşlar yeni evlerinde yaşamaya başladı. Mahalle sakinlerinden Davut Duman, " Devletimiz bize çok güzel evler yaptı. Bizim için adeta villa oldu. Evlerimiz çok rahat ve kullanışlı. Devletimiz bizi unutmadı açıkta bırakmadı" dedi. Bir diğer mahalle sakini Yusuf Topu ise deprem sonrası bir yıl çadırda yaşadıklarını ifade ederek "Evlerimiz yapıldı ve teslim edildi. Şimdi yeni evlerimize yerleştik. Cumhurbaşkanımız bize öyle bir ev yaptı ki biz kendimiz böyle bir ev yapamazdık. Villa gibi evler oldu. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı. Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş da kısa sürede kalan konutları da teslim edeceklerini söyledi.