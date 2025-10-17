Devletimize güveniyoruz bu işi çözecektir

Diyarbakır'dan bir yıl önce Van'a üniversite okumaya giden Rojin Kabaiş, 3 gün sonra ortadan kayboldu. Rojin'in cansız bedeni gölde bulundu. Adli Tıp raporunda ölüm sebebi boğulma olarak belirtilirken, genç kızın geçtiğimiz hafta çıkan ATK raporunda, bedeninin iki farklı yerinde iki erkeğe ait DNA bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirterek, "Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir" açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten baba Nizamettin Kabaiş, "Devletimize güveniyoruz, olayın çözüleceğine inanıyoruz. Bakanımızın açıklaması umutlarımızı arttırdı" dedi.