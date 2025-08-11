Haberler Yaşam Haberleri Devletin eli Sındırgı’nın üzerinde
Giriş Tarihi: 11.8.2025 18:01 Son Güncelleme: 11.8.2025 18:02

Devletin eli Sındırgı’nın üzerinde

Balıkesir’de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 29 kişinin ise yaralanmasına neden olan 6.1’lik deprem sonrası devletin tüm imkanları adeta deprem bölgesine aktı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Devletin eli Sındırgı’nın üzerinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, depremin ilk saatlerinden itibaren afet bölgesinde çalışmaları yerinde koordine etti.

AFAD ve Kızılay, depremzedelere yardım ve destek sağlamak için bölgeye akın ederken, UMKE, depremden sadece saatler sonra Sındırgı Belediye meydanında sahra hastanesi kurdu. Polis ve Jandarma ekipleri kendi bölgelerinde asayiş ve güvenliği sağlarken, Müge Anlı Gönüllüleri ile birlikte tüm yardım kuruluşları da afetzedelere yemek dağıtmak için adeta birbiriyle yarıştı. Diğer yandan Mobil ağ iletişim araçları da bölgede çok sayıda baz istasyonunu devreye aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Devletin eli Sındırgı’nın üzerinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz