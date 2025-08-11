Devletin eli Sındırgı’nın üzerinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, depremin ilk saatlerinden itibaren afet bölgesinde çalışmaları yerinde koordine etti.

AFAD ve Kızılay, depremzedelere yardım ve destek sağlamak için bölgeye akın ederken, UMKE, depremden sadece saatler sonra Sındırgı Belediye meydanında sahra hastanesi kurdu. Polis ve Jandarma ekipleri kendi bölgelerinde asayiş ve güvenliği sağlarken, Müge Anlı Gönüllüleri ile birlikte tüm yardım kuruluşları da afetzedelere yemek dağıtmak için adeta birbiriyle yarıştı. Diğer yandan Mobil ağ iletişim araçları da bölgede çok sayıda baz istasyonunu devreye aldı.