Devremülkte aidat vurgunu! Fahiş fiyat artırımını mahkemeye taşındı

Türkiye genelinde fırsatçıların fahiş fiyatla ev satışlarına ve kiraya zam getirmesinin ardından bu kez devre mülk sahipleri usulsüz aidat artışına isyan etti. Zam furyası devre mülklere de sıçradı. Bahane üzerine bahane üreten yönetimler aidatlara da kat kat zam yapıyor. Otel yetkilileri fahiş zamla da yetinmiyor. İddiaya göre daha çok kazanmak için müşterilere 'Aidatı ödemeyen mülkünü kullanamaz' teklifi yapılınca tatil planı yapan yüzlerce tatilci hakkını aramak için yargıya başvurdu.

AİDAT ÜCRETLERİNE FAHİŞ ZAM TATİLCİLERİ İSYAN ETTİRDİ

Balıkesir'de Hattuşa Vacation Therma Clup isimli işletmenin kullanıcıları telefonlarına gelen aidat artırımı ile şoke oldu. Şirket yetkilileri tarafından gelen bilgilendirme mesajında geçen yıl 4 bin 250 lira ödeme yapan kullanıcının bir sonraki yıl için 4 katından fazla zam oranıyla 16 bin 250 lira ödeme yapması istendi. Kullanılan devre mülke göre değişen aidat ücretlerine göre 8 bin lira ödeyen müşterinin ise 38 bin lira ödemesi istendi.

HAKLARINI MAHKEMEDE ARAYACAKLAR

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre söz konusu işletmede devre mülk alan tatilcilerin yaptığı sözleşmeye göre aidat ücretinin EURO üzerinden alındığı belirtilirken, döviz farkından dolayı hali hazırda zaten zam yapıldığı üzerine birde işletmede elektrik, su gibi giderlerin kullanıcılar tarafından ödendiği belirtildi. Sözleşmeye göre usulsüz olarak artırıldığı ifade edilen aidat fiyatlarını ödemek istemeyen tatilcilerin Tüketici Mahkemeleri ve heyetlerine başvurduğu öğrenildi.