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Giriş Tarihi: 30.06.2026

Devrilen araçtaki 3 arkadaş öldü

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
ERDEM ESEN ERDEM ESEN
MEHTAP AYDOĞAN
Devrilen araçtaki 3 arkadaş öldü
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Kırklareli'nde lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Lüleburgaz ilçesinde esnaflık yapan ve İstanbul'dan tekstil ürünü almak için önceki gece saatlerinde yola çıkan 4 arkadaşın bulunduğu otomobilin lastiği seyir halindeyken patladı. Patlamanın şiddetiyle Ömer Zar'ın kontrolünü kaybettiği otomobil devrildi. Ömer Zar (25) ve arkadaşları Emirhan Lozanlıoğlu (27) ile Ferhat Tomurcuk (26) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan 1 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ömer Zar'ın cenazesi Kırklar Camii'nde, Emirhan Lozanlıoğlu ile Ferhat Tomurcuk'un cenazesi ise Büyük Cami'de kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.


HATALI SOLLAMA CAN ALDI
Nevşehir'in Alacaşar köyünde, hatalı sollama yapan ve alkollü olduğu öne sürülen Hüseyin A.'nın kontrolünü kaybettiği otomobil Derviş Küçüktüfekçi idaresindeki otomobile çarptı. 1'i çocuk 5 kişi yaralandı, Küçüktüfekçi ise yaşamını yitirdi.

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#KIRKLARELİ #LÜLEBURGAZ #NEVŞEHİR

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Devrilen araçtaki 3 arkadaş öldü
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