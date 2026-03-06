Devrilen forkliftin altında kaldı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen iş kazasında forkliftin devrilmesi sonucu ağır yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Uğurlu Mahallesi çevre yolunda bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yük taşıdığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle devrilen forkliftin altında kalan Coşkun Seçim için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Seçim'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Seçim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.