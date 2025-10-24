Devrilen kamyonetteki alkollü sürücü gazeteciyi tehdit etti: “Çektiğin adamları bir düşün taşın da öyle çek”

"ÇEKTİĞİN ADAMLARI BİR DÜŞÜN TAŞIN DA ÖYLE ÇEK"

Uğur Ç., "Bu sene rekor ceza yedim. Şu kazayı siz görmeseniz ne olacaktı. Sizden önce biz yetişirdik. Bir de o taraftan bakın" şeklinde konuştu. Ardından görevini yapan gazeteciye yönelen Uğur Ç., "Çektiğin adamları bir düşün taşında öyle çek. Yarın söz seni çağıracağım. Bakalım senin ağırlığını ben göreceğim. Sen de benim ağırlığımı göreceksin. Yarın göreceğiz. Ben seni çağıracağım. TC'ni ver bana" deyip tehdit etti.