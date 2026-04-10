Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 10.04.2026 21:17

Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen motosikletin sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN
Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
İlçe kırsalında bulunan Kocalar Mahallesi yolunda akşama doğru meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki Mehmet Emin Tunç'un kullandığı seyir halindeki motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tunç devrilen motosikletten savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazazade Mehmet Emin Tunç'un cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
